شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التخطيط يزور محافظة سوهاج فى إطار مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، لمتابعة توفر معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.

وتهدف مُبادرة "القرية الخضراء" إلى تأهيل قرى مُبادرة "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار الحرص على متابعة استيفاء معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، التي حددها المجلس العالمي للمباني الخضراء، التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الطاقة والمياه والموارد، وتوفر هذه المعايير يؤهل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مكثفاً مع شركة "إي كونسلت" والجمعية المصرية للأبنية الخضراء وعدد من المحافظات حول هذا الشأن.

واستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفد الوزارة، وتناول اللقاء ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية حققتها مُبادرة "حياة كريمة"، ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكلٍ ملحوظ، وتطرق اللقاء إلى أهمية دمج الاستدامة البيئية في مشروعات المُبادرة الرئاسية، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن حصول قرية أم دومة، التابعة لمركز طما، على شهادة "ترشيد" سيجعلها نموذج سيتم تعميمه على باقي قرى المحافظة، مشدداً على التعاون الكامل مع وزارة التخطيط لتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

وتوجه وفد الوزارة إلى قرية "أم دومة" المرشحة للحصول على "شهادة ترشيد"، وحرص على زيارة المشروعات المنتهية للتأكد من دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، حيث تفقد مجمعات خدمات المواطنين بالقرية الذي يضم خدمات (وحدة محلية، شهر عقاري، سجل مدني، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي)، بنسبة إنجاز 100 %، حيث بدأ المركز في تقديم خدماته للمواطنين، فضلاً عن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، وكشك "كتابك"، ومركز شباب القرية بنسبة إنجاز 100%، حيث شارك وفد الوزارة الأطفال والشباب في المركز احتفالاتهم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2023.

كما زار وفد وزارة التخطيط، وحدة طب الأسرة التي تم تطويرها وفقاً لنظام التأمين الصحي الشامل، وكذا نقطة الشرطة ونقطة الإسعاف والإطفاء، ومجمع المدارس (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، بعدد 61 فصل تستوعب 2500 طالب، ومركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية تقدم خدماتها لأكثر من 1200 حائز (بمساحة 1850 فدان).

ومركز تنمية الأسرة والطفل، ولوحة توزيع الكهرباء، ومكتب البريد، ومحطة الرفع الرئيسية لخدمة قرى أم دومة والحلاقي وتل الزوكي وكوم غريب، وتبطين ترعة قنديل بطول 1.4 كم، والسوق الحضاري الذي يضم 22 محل تجاري وموقف السيارات، كما تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية وبرج شبكات المحمول وماكينات الصراف الآلي (ATM).

كما زار وفد الوزارة عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية، منها توسعات محطة الصرف الصحي، على مساحة 36 فدان، لرفع طاقة محطة المعالجة الحالية من 35 ألف م3/ يوم إلى 70 ألف م3/يوم، لخدمة قرية أم دومة وقرى أخرى بمركز طما، بنسبة تنفيذ 80% للأعمال المدنية

وعقد وفد الوزارة جلسة تشاورية مع أهالي القرية، للوقوف على حالة التنمية في القرية بعد تنفيذ معظم مشروعات "حياة كريمة"، بحضور نائب المحافظ ومسؤولين في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تخللها استعراض لدور وزارة التخطيط في التنسيق والتعاون مع كافة شركاء التنمية لنشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص العمل، والتأكيد على أن "حياة كريمة"، مشروع تنموي تشارك فيه كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للقرى.

وعبر أهالي قرية أم دومة عن سعادتهم بمشروعات "حياة كريمة" في قريتهم ودخول معظمها الخدمة، معربين عن أملهم في حصول القرية على شهادة "ترشيد"، كأول قرية خضراء في محافظة سوهاج.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور جميل حلمي، إلى أهمية المكون الاقتصادي ضمن التدخلات التنموية لمشروع "حياة كريمة"، مشدداَ على الحرص على توفير برامج تمويلية متنوعة لأهالي القرى، لافتاً إلى توفير قروض بقيمة 1.2 مليار جنيه في محافظة سوهاج، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وجمعيات التمويل المختلفة، نتج عنها توفير 81 ألف فرصة عمل.

يشار إلى أن وفد وزارة التخطيط يضم كلاً من أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مُبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، ومن شركة "إي كونسلت"، المهندس أحمد الشريف.