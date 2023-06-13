شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عودة انتظام التداول بالبورصة المصرية بصورة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف التداول بالبورصة المصرية، بشكل طبيعي صباح اليوم الثلاثاء، بعد تصويب العطل التقنى الذي أصاب نظام التداول في جلسة أمس الإثنين، وذلك بالتنسيق مع الشركة الموردة للنظام، ومن المقرر أن يتم تسوية في المواعيد المعتادة المحددة لذلك.

شهدت البورصة، عطلا فنيا في نظام التداول في تمام الساعة 12.31 بجلسة أمس الاثنين، مما تسبب في وقف النظام-للمرة الأولى في تاريخ سوق المال المصري- وتسبب هذا العطل الذي استمر على مدار أكثر من ساعتين في إغلاق البورصة، ووقف تسوية عمليات التداول في ذات الجلسة، كما تسبب في خسائر لشركات الوساطة عن عمولات السمسرة.

وأثار وقف نظام التداول تكهنات وشائعات عديدة حول سبب العطل، وجاءت أبرزها تعرض البورصة لهجوم سيبراني على خوادمها مما تسبب في عطل نظام التداول، غير أن إدارة البورصة نفت هذا الأمر تمامًا، وأكدت أن سبب الوقف خلل فني وتم معالجته، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة، وطمئنت الإدارة المتعاملين بأن كل العمليات مسجلة، وليس هناك داعٍ للمخاوف من تسبب العطل في خسائر للمتعاملين.

فيما ربط البعض الخلل في نظام التداول بعد تلقي سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عروض شراء تجاوزت 551 ألف سهم منها عرض بكمية بلغت 487.9 ألف سهم بسعر 205.46 جنيه بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون جنيه، فيما استبعد مصدر مسؤول، صحة هذه الشائعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمر يقتصر على عطل فني، ولا صحة لوجود تلاعبات في السوق أو تمرير صفقات ضخمة دون علم المتعاملين.

وفي تمام الساعة الثالثة، أعلنت إدارة البورصة المصرية، انتهاء حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم، وسيتم استئناف التداول اليوم في المواعيد المعتادة، وطمأنت المتعاملين أنه سيتم الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.