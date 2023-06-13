شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موبكو" يقود صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 17896 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3296 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 21639 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 5241 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 5071 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (إيجيفرت)، وبلتون المالية القابضة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 145.9 ألف سهم، 307 آلاف سهم، 107.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 405.9 ألف سهم، 57 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 835 سهم.

وأعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، بيع المساهم بنك الاستثمار القومي عدد 4.9 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 153.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 20.1% إلى 15.02%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، بيع المساهم فاروق مصطفى محمد أحمد عدد 1.6 مليون سهم بسعر 31.5 جنيه بقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.714% إلى 4.543%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تريد لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة العربية للمحابس، بيع المساهم شركة بالما للاستثمار عدد 795 ألف سهم بسعر 1.48 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.04% إلى 3.98%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة إيه أف لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، تعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الشركتين محل العرض الملزم، وتكليف مراقب الحسابات بإعداد تقرير بشأن تلك الدراسة من شركة جاف للاستثمار، تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في العرض الملزم قبل إبرام الصفقة.

في سياق منفصل قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، إن الشركة لم تتلقى أي عروض لاستحواذ مرتقب على حصة أغلبية من أسهم الشركة.