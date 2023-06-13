شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة بمدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية بالمدينة، وذلك بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، أنه تم بيع 8 محال تجارية بسوق مركز خدمات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى ومنطقة سوق مركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 2، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.