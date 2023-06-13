شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 2310 جنيهات بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 : 2310 جنيهات.
عيار 24 : 2640 جنيها.
عيار 18 : 1980 جنيها.
عيار 14 : 1543 جنيها.
الجنيه الذهب 18480جنيها.
وأشار ممدوح إلى أن هناك تطورات إيجابية في السوق المحلي خلال الفترة الماضية ساعدت على هدوء واستقرار أسواق الذهب وحدوث رواج للمعدن النفيس لافتا إلي استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار بالرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة في سعر الصرف وتسجيل خفض جديد في مستويات الجنيه.
وشدد على أن تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها ساهم أيضا في تهدئة المخاوف في الأسواق وانعكس ذلك على الذهب وساهم في تهدئة الأسواق.
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