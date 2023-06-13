شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.50 دولار لبرنت و67.62 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 72.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.62 دولار.

وأعلنت السطات الروسية في منطقة أركوتسك، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة محملة بالنفط اصطدمت بناقلة أخرى كانت تخضع لأعمال صيانة في نهر "لينا".

وحسب موقع روسيا اليوم، قال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إن حالة الطوارئ فرضت فى المنطقة التى اصطدمت فيها ناقلتان يوم الاثنين على نهر "لينا" بالقرب من قرية أليكسيفسك بمنطقة إيركوتسك.

وكانت إحدى السفن في تلك اللحظة قيد الإصلاح في الميناء، والثانية - "إروفي خاباروف" - كانت تقل الوقود.

وأدى التصادم إلى إتلاف أحد الخزانات التي كانت تحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود، ما تسبب في تسرب كميات من الوقود إلى النهر.

وقد تمكنت الأجهزة المختصة من نقل الوقود إلى خزان آخر، وبدأت العمل على معالجة آثار الحادث.