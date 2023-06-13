شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: هناك تعاونا متوقعا بين مصر والعراق فى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك رغبة مشتركة بين مصر والعراق في الاهتمام بالصناعة المشتركة بين البلدين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص شريك للحكومة في التنمية.

وأضاف محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم دراسة توصيات اللجنة العليا بين مصر والعراق من أجل العمل على تنفيذها وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.

واستطرد أن العراق بلد بترولي ويمكنه أن يحتضن صناعات مرتبطة بالبتروكيماويات، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي معجب بالمناطق الصناعية في مصر ويريد نقل التجربة إلى بلاده.

وأردف محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه لا بد من تحقيق تكامل اقتصادي عربي والعمل على تنمية الصناعة وفقا للميزة النسبية لكل بلد .

وأشار إلى أن هناك صناعات مصرية في قطاعات الكهرباء والتشييد يمكن أن تدخل في عمليات الإعمار بالعراق؛ حيث تقدم مصر مواد جيدة وبأسعار جيدة .