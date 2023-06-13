تحركات عاجلة من الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - استقبلت الحكومة أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتي وأوغندا وضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، للسيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في الوجه البحري والقبلي بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة تطرح اللحوم في المنافذ بسعر 195 جنيها للكيلو، مؤكدا أن أسعار اللحوم ستنخفض قبل عيد الأضحى، وأن الأسعار لن ترتفع كما يتوقع البعض، نتيجة وجود إتاحة في السوق الفترة المقبلة، منوها أن مصر تستهلك سنويا 1.4 مليون طن سنويا من اللحوم.

وأضاف عشماوي خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، على أن يتم نقلها إلى مصر عن طريق النقل البحري، موضحًا أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي، و من المتوقع أن يكون هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: “نعمل على زيادة المعروض من خلال منافذ الوزارة بحيث يكون هناك بديل، فلو أن أسعار بعض المحال غالية سيكون البديل متاحا من خلال منافذ وزارة الزراعة ومنافذ الدولة، وعندما يزيد هذا العدد سيضطر من يخصص زيادة غير مبررة أن يقلل السعر إلى سعر معادل يرضي المستهلك”