شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وانخفضت قطاعات مواد البناء، والبنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.2%، واستقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.53%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 38.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 74.9 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 103.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 159.7 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 21610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 5191 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1318 نقطة.