شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أغسطس 73.44دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 68.44دولار للبرميل تسليم شهر يوليو، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك75.01دولار للبرميل لشهر يونيو 2023. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.346 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.909دولار للجالون.

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