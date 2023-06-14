سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 14-6-2023، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.