شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2290 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق، وبلغ إجمالي هبوط الذهب 20 جنيها في الأسواق بختام تعاملات أمس

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.

شهدت أسعار الذهب في مصر استمرار الانخفاض على الرغم من التذبذب والتداول في نطاق محدود في السوق العالمي، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في الأسواق المصرية مما ساعد على تراجع أسعار الذهب.

وقال تقرير جولد بيليون، إنه منذ بدء مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي شهدت أسعار الذهب استقرار وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، ووبعد مرور شهر من المبادرة صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.