شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة بقطاع الكهرباء تشارك في بعثة EPS بحضور 30 مشتريا دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 25 شركة مصرية النسخة الأولى من Egypt Power Show (EPS) وهي أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية والتي يجرى تنظيمها بالتعاون مع التمثيل التجاري والوكال الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرعاية البنك الأهلي في فندق ماريوت مينا هاوس في الفترة من 17-19 يوليو 2023.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إنه بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته بعثة HATS في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، فإن المجلس قرر تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 30 إلي 35 مشتريا دوليا من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية منهم السويدي للصناعات الهندسية وسيجاام وايجترافو والسويدي الكتروميتر وكابلات مصر، واليكتريك 2m وجيزة باور وانرجيا ولكترو الحبشي وطاقة للكابلات وايفرجيفن لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

ومن جانبها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وأضافت، أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت "حلمي"، أن بعثة «EPS» ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.