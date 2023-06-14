بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1946 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 2.8 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.