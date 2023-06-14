الذهب يتراجع في مصر ويسجل أدنى مستوى له في شهر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بقيمة ٢٥ جنيها مقارنة بأسعار الأمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2285 جنيها للجرام، مسجلا أدنى المستويات في قرابة شهر.

وكشف تقرير فني لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة العديد من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجدداً، حيث يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام.

وأضاف التقرير أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفاً منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضي شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمي ساهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية الهبوط مع موجة التراجع العالمي

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2220 جنيها للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75%.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشي مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، اليوم، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1959 جنيها.

عيار 21 يسجل 2285 جنيها .

عيار 24 يسجل 2611 جنيها.

الجنيه الذهب 18280 جنيه.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.