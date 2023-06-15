- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم.. الذهب يواصل التراجع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب في مصر وكذلك تطورات حركة الأسهم في البورصة العالمية والبورصة المصرية.مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 21559 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7480 نقطة.
انخفاض سعر الذهب
أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2285 جنيها.
عيار 18 يسجل 1959 جنيها.
عيار 24 يسجل 2611 جنيها.
الجنيه الذهب 18280 جنيها.
تفاصيل حركة الذهب استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيه للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيه.
11 مليونا و339 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك القاهرة أمس
تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال جلسة المزاد تم الآتى:1 - تم إجراء المزاد على عدد 32 لوط سيارات .
2 - تم البيع النهائى لعدد 26 لوط سيارات .
3 - لم يتم بيع عدد 6 لوط لعدم وجود عطاء .
4 - بلغت حصيلة البيع النهائية 11 مليونا و339 ألفا و 760 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز