شكرا لقرائتكم خبر عن "فودافون مصر" توقع اتفاقية شراكة مع "المنصور للتطوير العقارى" لتوفير خدمات Triple Play فى 7 مشروعات سكنية وسياحية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة "فودافون مصر"- أكبر مشغل لخدمات الاتصالات المتكاملة في مصر- عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "المنصور للتطوير العقاري"، بهدف تقديم أحدث الخدمات الرقمية المتكاملة "Triple Play"في المجتمعات السكنية التي تطورها الشركة، وذلك في إطار سعي فودافون مصر لتعزيز التحول الرقمي ونشر التقنيات الحديثة، وتقديم أفضل خدمات المجتمعات العمرانية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في شركة "فودافون مصر"، وأمجد منصور الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للتطوير العقاري". وبموجب هذه الشراكة تقدم "فودافون مصر" خدمات Dual Play والتي تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتكس" بسرعات تصل إلى 300 ميجا في الثانية، في 7 مجتمعات سكنية تابعة لمشروعات" المنصور للتطوير العقاري "، وهي "9 سايد 9 يارد" و"بيانستر" و"مكاني" و"أوريانا" و"جدران" و"تروجايت" و "ترو".

وبهذه المناسبة صرح المهندس/ كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في فودافون مصر، إن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير حلول رقمية متطورة للمجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها إحدى الشركات المرخصة التي يمكنها تقديم الخدمات للمجتمعات العمرانية المغلقة، وبفضل خبرتها الطويلة في مجال الاتصالات واستثماراتها في مجال البنية التحتية، مضيفًا أن فودافون مصر تسعى لتوفير كافة أنواع الخدمات الرقمية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وتتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع العقاري وتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقد أكد السيد أمجد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للتطوير العقاري، أن اختيار المنصور لفودافون مصر نابع من رؤية المنصور في تطوير نمط حياة يمزج الأصالة بالتطور وتوفير خدمات رقمية حديثة كجزء من نمط الحياة العصري ، كما تعتبر شركة المنصور للتطوير رائدة في مجالها بخبرة اكثر من عشرون عاما حيث تقدم مشاريع مختلفة بمناطق عمرانية عديدة في القاهرة تمزج فيها الأصالة بالحداثة في نمط حياة عصري يوفر بنية رقمية قوية يمكن الاعتماد عليها في توفير حياة الرفاهية لعملائها، لهذا اتجهنا للشراكة مع فودافون مصر لتوفير خدمات البنية التحتية، حيث تتمتع الشركة بالخبرة والإمكانيات اللازمة لدعم رؤيتنا في تطوير المجتمعات السكنية في المنصور للتطوير العقاري، ويسعدنا أن نعمل معًا لتوفير تجربة عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات المتطورة التي توفرها فودافون مصر

يشار إلى أن شركة «فودافون مصر» تتوسع في تقديم خدمات "Triple Play"، وهي خدمات متطورة متكاملة تمكن العملاء من الحصول على خدمات الاتصالات المختلفة عبر الألياف الضوئية «الفايبر أوبتكس»، ولا تقتصر جهود الشركة في هذا الصدد على توفير الخدمات فقط، بل تتضمن كذلك تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري بهدف توفير هذه الخدمات للمجتمعات العمرانية والسياحية في مصر.