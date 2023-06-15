شكرا لقرائتكم خبر عن "فوربس" تكشف قائمة أقوى 50 شركة في مصر.. "طلعت مصطفى" في المركز الأول بالقطاع العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة أقوى 50 شركة في مصر خلال عام 2023، وحلت مجموعة طلعت مصطفى في المركز الأول وفقًا لترتيب الشركات العقارية الموجودة بالقائمة، وفي المركز الثامن بإجمالي الترتيب العام، متقدمة مركزين عن العام الماضي.

تضم قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة في مصر خلال عام 2023 أكبر الشركات العامة في مصر، ويهيمن على قائمة قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 16 شركة، يليه العقارات والإنشاءات بـ 8 شركات، وجاء تصنيف القائمة بناء على المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، التي صّنفت بالاعتماد على القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

وحافظت مجموعة طلعت مصطفى على صدارة الشركات العقارية، بحجم أصول بلغ 5.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، إضافة إلى تحقيق نمو في المبيعات والأرباح خلال العام الماضي، لتصل إلى 642 مليون دولار خلال عام 2022، وصافي ربح 72 مليون دولار خلال العام ذاته.



طلعت مصطفى في المركز الأول قائمة أقوى 50 شركة في مصر

بجانب ذلك تمتلك مجموعة طلعت مصطفى محفظة أراضٍ مساحتها 74 مليون متر مربع، منها 30 مليون متر مربع لم يتم تطويرها بعد، ومن بين مشاريعها الرئيسية: مدينة الرحاب، التي تغطي أكثر من 9.9 مليون متر مربع ويقطنها 200 ألف شخص، ومشروع مدينتي الذي يغطي أكثر من 33.6 مليون متر مربع، ويتوقع أن تستوعب المدينة نحو 700 ألف شخص بمجرد اكتمالها. كما تضم مشروعاتها: مدينة نور ومشروع سيليا، تملك المجموعة كذلك 4 فنادق في شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة.

ويعد اختيار فوربس، ثالث جائزة تحصل عليها مجموعة طلعت مصطفى في أقل من 24 ساعة إذ سبقها فوز المجموعة بجائزتين مرموقتين خلال فعاليات قمة مصر للأفضل 2023، إذ فازت بجائزة صدارة قائمة أقوى 100 شركة في السوق المصرية التي تعد الجائزة الأبرز خلال فعاليات القمة، كما فازت بجائزة البناء المستدام للعام،(Sustainable Building Award 2023)، لتبنيها أفضل الممارسات العقارية العالمية في مشروعاتها لتحقيق الاستدامة في مجال البناء والتشييد والتحول نحو الأخضر والمدن الذكية، بما يخدم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية للدولة المصرية وخططها نحو تعزيز الوصول باستثمارات مشاريع وتقنيات المباني الخضراء والذكية إلى مرحلة جديدة.

وسبق أن اختارت مجلة فوربس، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2023، للعام الثاني على التوالي.