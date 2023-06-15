شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يبحث مع نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمى سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ماريان أوزفلد، نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، وهاشم الحاج، منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر والكوارث بالاتحاد؛ لبحث مضاعفة أوجه التعاون المشترك بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي، وذلك بحضور نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصرى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد البريد العالمي نحو تنمية الخدمات البريدية حول العالم، خاصةً خلال الفترة الحالية والتي تشهد تنفيذ خطة التنمية الإقليمية في إطار استراتيجية أبيدجان للتنمية الإقليمية "2022- 2025".

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى: "إن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة أوجه زيادة التعاون المشترك بين البريد المصري واتحاد البريد العالمي في إطار تنفيذ خطة التنمية الإقليمية الخاصة بالمنطقة العربية، إلى جانب مناقشة تنفيذ مشاريع مشتركة وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وأنشطة بناء القدرات من خلال المركز الإقليمي للتدريب البريدي الذي تستضيفه مصر تحت إشراف اتحاد البريد العالمي؛ بهدف تقديم برامج تدريبية متطورة لدعم دول المنطقة العربية بما يسهم في تنمية القطاع البريدي العربي والأفريقي".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن خطة التنمية الإقليمية الخاصة بالمنطقة العربية والأفريقية تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج في مجالات تطوير السياسات البريدية الوطنية والإقليمية، وأسس التنظيم البريدي إلى جانب تيسير التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وتطوير خدمات الدفع البريدية الإلكترونية والإستعداد التشغيلي للتجارة الإلكترونية "ORE3" والتحول الرقمي البريدي.

وأشار رئيس البريد المصري إلى أن خلال اللقاء تم مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الاستثنائى الرابع للاتحاد البريدى العالمى والذى تستضيفه المملكة العربية السعودية أكتوبر 2023 والذي سيتناول عددا كبيرا من الموضوعات الهامة التي تخص العمل البريدي حول العالم مثل سياسة فتح أبواب الاتحاد البريدى العالمى أمام الأطراف الفاعلة بالقطاع البريدى على نطاق واسع وتوصيات خطة المنتجات المتكاملة والتعديلات المرتبطة بها إلى جانب العديد من الموضوعات الهامة.

ومن جانبه أثنى ماريان أوزفلد، نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي على الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في مجال التنمية البريدية بالمنطقة العربية والأفريقية خاصة في ظل النجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين وحصوله على العديد من الجوائز من الاتحاد البريدي العالمي والتي تدل على الطفرة التي يشهدها البريد المصري في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والخدمات الغير تقليدية التي يقدمها، إلى جانب خطط التحول للطاقة النظيفة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة. مؤكدا أن البريد المصري يخطو خطى ثابته في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، اصطحب الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ماريان أوزفلد، نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي وهاشم الحاج منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر والكوارث في جولة تفقدية تفقدوا خلالها مكتب بريد القرية الذكية، والذي يتمتع بتصميم ديناميكي ذكي ويعتمد على نظم وآليات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة ويتميز بتصميم عصري حديث مع الحفاظ على هوية البريد المصري، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة فريدة للعملاء، وقد أعرب نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي عن إعجابه الكبير بالتقنيات المتطورة التي يتم استخدامها في مكتب البريد الذكي، والتي تمكن الشركات والعملاء من الحصول على الخدمات البريدية والحكومية بشكل سريع وسهل.