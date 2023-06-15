شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: التدخل فى سعر الصرف يهدف لعدم تأثر المواطنين سلبا بالتقلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عدد من المشروعات فى محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب الأزمات المتتالية التى تأثرت بها مصر.

وأشار إبراهيم إلى أن حديث الرئيس السيسي حول التدخل في تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى حالة تأثر المصريين به حتى لو سيتعارض مع مطالب صندوق النقد، يؤكد أن الرئيس يهمه فى المقام الأول عدم تأثر المصريين بالتقلبات المستمرة في سعر الصرف.

وأوضح إبراهيم أن الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب وهو بناء الدولة، مؤكدا أن بناء الدولة ليس سهلا ويحتاج مجهود صعب، متابعا: "كان من الأسهل على الرئيس أن يقوم بتوزيع الفلوس على الناس وتبقى حالة مصر كما هى بدون الحجم الهائل من المشروعات القومية التى تم بنائها خلال الـ10 سنوات الماضية"، مؤكدا أنه إذا لم يتم إنشاء هذه المشروعات خلال السنوات الماضية فكان من الصعب تنفيذها حاليا نتيجة الأزمات الحالية.