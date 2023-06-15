شكرا لقرائتكم خبر عن 7.9 مليون برميل زيادة فى مخزونات النفط الخام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، كما ارتفعت مخزونات النفط الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو 2023
وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.
وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.
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