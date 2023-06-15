شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معاناة 3 جلسات.. لماذا ارتفع الذهب فى البورصة العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب ارتفاع طفيف خلال تداولات الأربعاء بعد أن عانت من ثلاث جلسات متتالية من الهبوط، بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس أظهرت تراجع التضخم ولكنها قريبة من التوقعات بشكل ليصبح التأثير سلبي على أسواق الذهب، ولكن تنتظر الأسواق اليوم الحدث الأهم هذا الأسبوع وهو اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1951 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.6% ليفقد أكثر من 10 دولارات.

على الرغم من هذه التحركات تبقى تداولات الذهب ضمن نطاق محدد منذ ثلاث أسابيع، في ظل عدم وضوح مستقبل الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وصدرت بيانات أسعار المستهلكين عن شهر مايو والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، وأظهر تراجع التضخم إلى 4% على المستوى السنوي من 4.9%، كما تراجع مؤشر التضخم الجوهري الذي يستثني أسعار عوامل التذبذب إلى 5.3% من 5.5%.

وبقاء التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك عند 2% يبقي عدم اليقين في الأسواق عند مستويات مرتفعة، وساعدت بيانات التضخم على تزايد الطلب على المخاطرة في الأسواق بعد تزايد التوقعات بتثبيت الفائدة من الفيدرالي، لتشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاع إلى جانب معظم الأدوات المالية مرتفعة المخاطرة.