شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الكربون والتحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون عنصرين أساسيين باستراتيجية قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع أندرو براون الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة Storegga المتخصصة فى تقديم حلول الطاقة الخضراء وتخزين الكربون والوفد المرافق له، على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وأوضح الملا أن خفض الكربون والتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون يمثلان عنصرين أساسيين فى استراتيجية قطاع البترول المصري، وأن تلك الاستراتيجية تعى أهمية التعاون فى مجالات صناعة التقاط الكربون وتخزينه والاستعانة بالحلول والتقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة كأحد أهم الركائز الأساسية التى تخدم أهداف الحياد الكربونى.

وأوضح أن التحدى الحقيقى الذي يواجه تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه يتمثل فى تحويل تلك المشروعات إلى حلول مستدامة اقتصادياً للشركات مما يجعل دمج عنصر استخدام غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يتم التقاطه ضمن هذه المشروعات مهماً لتحسين العوائد الاقتصادية للمشروعات ،كما ثمن مساعى الحكومة البريطانية لنشر آلية التقاط الكربون وتخزينه فى أنشطة صناعية مختلفة من مصادر متعددة كأحد نماذج التعاون التى تحتاجها عمليات التحول الطاقى لتحقيق المزيد من الانتشار .

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع البنك الدولى لإعداد دراسة حول نماذج جديدة ومبتكرة يمكن تطبيقها لتحسين اقتصاديات مشروعات التقاط الكربون وتخزينه.

واستعرض براون معلومات تفصيلية حول مشروع أكورن في اسكتلندا، الذى يعد أحد أهم مشاريع التقاط الكربون الرائدة والمتميزة ويخدم جهود إزالة الكربون فى منطقة بحر الشمال وتتعاون فيه مع شركات كبرى كاكسون موبيل وشل بتقديم حلول وتقنيات تتوافق ومستهدفات المشروع ذى السعة الكبيرة فى القدرة على التقاط الكربون وتخزينه على مستوى العالم.

وأشاد الوزير بما تم عرضه حول جهود شركة Storegga فى مجال تنفيذ مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه، علاوة على إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعى.