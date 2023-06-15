شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 15 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في مصر عقب هبوط ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2285 جنيها وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريباً.

أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2285 جنيها.

عيار 18 يسجل 1959 جنيها.

عيار 24 يسجل 2611 جنيها.

الجنيه الذهب 18280 جنيها.





حركة الذهب استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2285 جنيه للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر ، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيه.

وكشف تقرير فني لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة العديد من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجدداً، حيث يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام.

وأضاف التقرير أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفاً منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضي شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمي ساهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية الهبوط مع موجة التراجع العالمي