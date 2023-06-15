شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية "ابدأ" تشارك بالمؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الرئاسية " ابدأ " فى المؤتمر الوطني للشباب والذي أقيم بالأمس في برج العرب بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض أعضاء المبادرة . وأشارت مبادرة "ابدأ" خلال المؤتمر إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية قدرات العنصر البشري وتحقيق التعاون بين قطاع الصناعة والجامعات التكنولوجية. وبالفعل تتعاون المبادرة الرئاسية "ابدأ" حالياً مع جامعة برج العرب التكنولوجية لربط تحديات الصناعة بالدراسة الأكاديمية وتوفير التدريب العملي للطلاب في المناطق الصناعية ودراسة احتیاجات سوق العمل. وسينتج عن ذلك توطين الصناعات المصرية وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات وتنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.

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