شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.06% خلال تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 17881.52 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 3466.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 5163.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 21542.81 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.53% ليغلق عند مستوى 4973.42 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 689.9 مليار جنيه إلى 715.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 221.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 910.3 مليار جنيه إلى 936.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.170 مليار ورقة منفذة على 402 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.314 مليار ورقة منفذة على 510 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 58.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.70%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 171.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 122.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 294.5 ألف عملية.