شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.04 دولار لخام برنت و68.14 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 73.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.14 دولار.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ‏بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت ‏مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، كما ارتفعت مخزونات النفط الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في التاسع من يونيو 2023.

وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل ‏يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.‏

وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.‏