شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: مصر من أكبر 5 دول بالعالم تتلقى تحويلات من العاملين بالخارج عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 15-6-2023 عدد من الأخبار الهامة المحلية والعالمية، أبرزها وزير المالية: بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر ومستثمر أجنبى رائد بالسوق المصرية، و مصر من أكبر خمس دول فى العالم تتلقى تحويلات مالية من العاملين بالخارج عام 2021..وغيرها

وزير المالية: بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر ومستثمر أجنبى رائد بالسوق المصرية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن بريطانيا تُعد شريكا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر، ومستثمرا أجنبيا رائدا بالسوق المصرية، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية لتحقيق الأهداف الإنمائية عبر دفع وتحفيز الأفكار الإبداعية المبتكرة وتحسين مناخ الأعمال، معربا عن شكره وتقديره للدور المحوري للجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ونتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي في المجالات ذات الأولوية، على نحو يُعظم استكشاف الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

مصر من أكبر خمس دول فى العالم تتلقى تحويلات مالية من العاملين بالخارج عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً عن اليوم العالمى "للتحويلات المالية العائلية 2023" والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وأن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.

وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق البرنامج القطرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (2023-2027) ، يعد مظلة تشكل برامج التعاون مع الحكومة بطريقة تعكس الاحتياجات والأولويات الوطنية ، وتحديداً في مجالات المساواة بين الجنسين. وتنمية قدرات المراهقين والشباب، مشيرة إلى أنه مع إطلاق المشاورات الوطنية لوثيقة البرنامج القطري في نوفمبر 2021 ، عملت وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية جنبًا إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان اتساق وثيقة البرنامج القطري مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين الشباب لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وزير الاتصالات يشارك بافتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجى" العالمى

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابًة عن رئيس الجمهورية فى افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech العالمى؛ فى العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث يعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

الملا: مصر أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية وجذبت استثمارات عالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مصر التى أطلقت استراتيجية مرنة لتعظيم استغلال ثرواتها التعدينية ، نجحت فى جذب استثمارات عالمية وخبرات متنوعة للعمل بمصر، وأن ذلك يمثل حافزاً كبيراً يتم البناء عليه ، وأنها تعمل بمرونة كبيرة لمضاعفة تلك الاستثمارات مدعومة بثروات تعدينية كبيرة وباستقرار سياسى وإصلاح اقتصادى وتشريعى وبنية أساسية تم تطويرها بصورة كبيرة خلال السنوات التسع الماضية .

49.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر مارس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2023.

هيئة التنمية الصناعية: منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت غير المرخصة

تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين اوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد، اصدر المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات الإسكان المتوسط بمشروع "سكن كل المصريين"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة "ناصر الجديدة" بأسيوط.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لموقف تنفيذ الوحدات، والتأكد من البرامج الزمنية للتنفيذ، وكذا جودة التنفيذ، مع الالتزام بالانتهاء من المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية.