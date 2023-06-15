شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-6-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-6-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وايه كابيتال القابضة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 21542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7485 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5163 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4973 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1320 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 13.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.30%.

- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة بسعر إغلاق 7.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.29%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.076 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.02%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.525 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.809 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 16.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.