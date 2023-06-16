شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بين "كونكورد" و"بن ونيس" الإماراتية لإنشاء شركة مقاولات كبرى لتنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر والإمارات وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، شراكة مع شركة بن ونيس لإدارة العقارات والمقاولات والصيانة العامة، لإنشاء شركة مقاولات كبرى تتولى تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مصر، والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستندة على الخبرات الضخمة للمؤسسين في تنفيذ مشروعات عملاقة بمختلف القطاعات، وتماشيًا مع توجهات الدولة بزيادة صادرات التشييد المصرية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وقع عقود الشركة الجديدة، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، المهندس/ أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، ومعالي/ علي سالم الكعبي، مالك شركة بن ونيس، بحضور كل من السيد/ عبد الله الكعبي، مدير شركة بن ونيس لإدارة العقارات والمقاولات والصيانة العامة، والمهندس/ جمال مشرفة، والمهندس/ تامر إبراهيم، والمهندس/ أحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة شركة كونكورد، وعدد من رؤساء القطاعات المديرين بالشركة، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال شركة كونكورد الإمارات خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وستركز في أول مسيرتها على قيام أعمال المقاولات والأنفاق والسكك الحديدية والطرق في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقارة أفريقيا.

في هذ الصدد قال معالي/ علي سالم الكعبي، مالك شركة بن ونيس:"يسعدنا توقيع عقود الشراكة مع شركة كونكورد للهندسة والمقاولات لإنشاء كيان جديد بقطاع التشييد يساهم في تحقيق قيمة مضافة للسوقين المحلي والعربي، ويعمل على تنفيذ مشروعات ضخمة ترسم معالم التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية وينقل خبرات شركتي "كونكورد للهندسة والمقاولات" و"بن ونيس" إلى أسواق عربية وأفريقية باستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا".

أشار "الكعبي"، إلى تاريخ شركة كونكورد للهندسة والمقاولات في قطاع التشييد لأكثر من 30 عامًا نفذت خلالها مئات المشروعات بمختلف القطاعات، آخرها العمل على تنفيذ عدد من محطات المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف المؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وسحارة سرابيوم لاستصلاح الأراضي بشرق القناة، وتسهم هذه الخبرات في دعم خطط الشركة الجديدة للمنافسة على كبرى المشروعات.

من جانبه قال المهندس/ أحمد صلاح الدين العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن استراتيجية الشركة تستهدف التوسع الإقليمي لنقل خبراتها في إنشاء المشروعات العملاقة في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة لأسواق أخرى، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وقعنا الشراكة مع شركة بن ونيس، وهي إحدى كبرى شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، لتأسيس شركة مقاولات تركز على المنافسة على المساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار بالدول المجاورة، وبالأسواق الأفريقية، خاصة وأن اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من المشروعات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

أضاف "العبد"، أن توسع شركة كونكورد خارج مصر يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها زيادة صادرات المقاولات المصرية إلى أسواق جديدة، توفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعظيم العائد للمساهمين ونمو استثمارات الشركة، واكتساب خبرات جديدة.

وتتميز شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، بخبرة طويلة في قطاع التشييد والمقاولات بخبرة تصل لأكثر من 34 عامًا، في تنفيذ كبرى المشروعات التنموية مما أهلها للحصول على جوائز محلية ودولية كبرى أبرزها شهادة من الشركة الألمانية المنتجة للحفار المستخدم في حفر أنفاق الإسماعيلية كأفضل شركة على مستوى العالم استخدمت الحفار في تنفيذ حفر نفق، وأكثر شركة حققت أكبر كميات حفر في زمن قياسي.











