الاقتصاد

تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بقطاع التشييد والتعمير بشركات قطاع الأعمال العام

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القاهرة - سامية سيد - ‏تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عشرات الفرص الاستثمارية من خلال شركاتها التابعة العاملة في مجال الإسكان والعقارات، ‏والمقاولات من خلال ما تملكه من أصول كثيرة ،ومتنوعة متاحة للشراكه مع القطاع الخاص.. تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكه مع القطاع الخاص في تلك الشركات.

 

1- مشروع تطوير هضبة المقطم بمراحله العديدة نحو 2 مليون متر .

 

2- اراضى وأصول متنوعة في نطاق مصر الجديدة ، منها هليو بارك ونيو هليوبوليس وغيرها حوالى 7 آلاف فدان .

 

 

3- أراضى متنوعة في القاهرة الجديدة وأكتوبر تملكها الشركات التابعة للقابضة  .

 

4- عدد من الأراضى في المحافظات جاهزة للاستثمار العقارى ، بالشراكة او الاستحواذ كاملا .

 

5- أراضى جاهزة للاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني في توشكى حوالى 50 ألف فدان .

 

6- الشراكة أو الاستحواذ على بعض الشركات المدرجة فى البورصة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر ،أو خارجها مثل المعادي .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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