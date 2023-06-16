شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق وكيلو الطماطم يسجل 2.5 جنيه فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرارا ملحوظا في سوق الجملة وسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.