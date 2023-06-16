بداية التعاملات.. ارتفاع سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات، حيث زاد سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

أصبحت أسعار الذهب عيار 14 عند 1517 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2600 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) يوم أمس الخميس بتراجع 6.3 دولار بنسبة 0.33%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.