شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية.. و"إعمار" تطلق مشروع بـ20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها العقارات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.53%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، وقفز القطاع المالي بنسبة 1.01%، وصعد قطاعي الصناعة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%.
وزاد 24 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.20%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.64%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 181.9 مليون ورقة بقيمة 477.4 مليون درهم.
وصعد 37 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.42%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 13.01%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.47%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 3.81%، ثم سهم "شركة انفيتكوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 2.49%، ثم سهم "شركة إبييكس للاستثمار" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 243.4 مليون درهم.
في سياق متصل، أطلقت شركة إعمار العقارية، مشروع "ذا أويسس" بمساحة إجمالية 9.4 مليون متر مربع، بقيمة تطوير إجمالية أكثر من 20 مليار دولار.
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