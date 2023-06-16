شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية.. و"إعمار" تطلق مشروع بـ20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.46% رابحًا 54.87 نقطة ليغلق عند مستوى 3789.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 839 مليون سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 17.8 ألف صفقة لـ37 سهمًا.

وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها العقارات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.53%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، وقفز القطاع المالي بنسبة 1.01%، وصعد قطاعي الصناعة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%.

وزاد 24 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.67%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.20%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.64%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.02%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 181.9 مليون ورقة بقيمة 477.4 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.659% رابحًا 58.06 نقطة ليغلق عند مستوى 9446.59 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.616 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 249 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.2 ألف صفقة.

وصعد 37 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 14.42%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 13.01%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.47%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 3.81%، ثم سهم "شركة انفيتكوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 2.49%، ثم سهم "شركة إبييكس للاستثمار" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 243.4 مليون درهم.

في سياق متصل، أطلقت شركة إعمار العقارية، مشروع "ذا أويسس" بمساحة إجمالية 9.4 مليون متر مربع، بقيمة تطوير إجمالية أكثر من 20 مليار دولار.