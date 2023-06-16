شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2300 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 16-6-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 2300 جنيهًا للجرام، ولقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.





أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2300 جنيهارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 2300 جنيهًا للجرام، وزاد عيار 24 ليسجل 2629 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 1971 جنيها، والجنيه الذهب 18400 جنيه.



وزير الصناعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية التعاون في مجالات الشحنشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بفعاليات الدورة الـ 26 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، وعقد الوزير عددًا من الاجتماعات مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا. وزير الصناعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية التعاون في مجالات الشحنشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بفعاليات الدورة الـ 26 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، وعقد الوزير عددًا من الاجتماعات مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.

واستهل الوزير، زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعى والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجارى الواسع مع مصر، كما عقد "سمير" اجتماعًا مع رستم میخانوف - رئيس جمهورية تاتارستان الروسية واوليج كوروشينكو -نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان وتناول الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر .

واجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي تعد المقاطعة الرئيسة لإنتاج وتصدير الحبوب والزيوت إلى العالم ومنها مصر.



وفد الاتحاد الأوروبي لمحافظة المنيا جهاز تنمية المشروعات يضخ 80 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالمنيانجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ تمويل قدره 80.5 مليون جنيه بمحافظة المنيا، ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حققت ما يزيد على نصف مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة. جهاز تنمية المشروعات يضخ 80 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالمنيانجح جهاز تنمية المشروعات في ضخ تمويل قدره 80.5 مليون جنيه بمحافظة المنيا، ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب حققت ما يزيد على نصف مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وتم تدريب عدد (1.424) شاب وفتاة على المهارات الحياتية وعدد (1.277) شاب وفتاة على تدريبات فنية بمختلف المجالات وعدد (1.382) شاب وفتاة على ريادة الاعمال وتم تشغيل عدد (824) شاب وفتاه تشغيلا ذاتيا.