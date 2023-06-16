شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير التضخم: انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.7%.. والخضراوات 1.3% خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير التحليل الشهري لمعدل التضخم خلال شهر مايو، عن انخفاض أسعار الدواجن بمعدل بلغ 5.7% لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما انخفضت الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 1.3%، في حين ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل 4.3%، وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 32.7% في مايو 2023 من معدل بلغ 30.6% في أبريل 2023، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار كل من السلع الغذائية بشكل أساسي، وكذا السلع غير الغذائية، وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 60% في مايو 2023، واستمر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 19% في مايو 2023.

واستأنف المعدل السنوي للتضخم الأساسي اتجاهه التصاعدي ليسجل 40.3% في مايو 2023، وذلك بعد أن تباطأ بشكل طفيف لشهرين متتاليين ليسجل 38.6%، و39.5% في أبريل ومارس 2023، على الترتيب، وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.9% في مايو مقارنة بـ1.7% في أبريل، و1.6% في مايو 2022.

وارتفع المعدل الشهري للتضخم العام في مايو 2023 ليسجل 2.7% مقارنة بـ1.7% في أبريل 2023، وجاء التضخم الشهري مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، وأرجع الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي إلى زيادة أسعار كل من السلع الغذائية المدعمة (مثل السكر والزيوت النباتية) التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم الحمراء، والأسماك والمأكولات البحرية، والأرز الحر، وعزت الزيادة من خلال ارتفع أسعار السولار.