الملا: قطاع البترول يسير بخطى ثابتة لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم" بى . بي" البريطانية وكل من أنجا إيزابيل نائب الرئيس التنفيذى للغاز والطاقة منخفضة الكربون بالشركة ووليام لين نائب الرئيس التنفيذى للشركات وحلول قطاع الأعمال بالشركة، وذلك على هامش فعاليات البعثة التجارية للترويج للاستثمار الاخضر فى العاصمة لندن .

حضر اللقاء المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وثمّن "الملا" ووفد الشركة العلاقات الاستراتيجية والشراكة المزدهرة التى تمتد منذ عقود طويلة، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لتعزيز أواصر التعاون خاصةً فى مجال تنفيذ عمليات خفض الانبعاثات، والتحول الطاقي، بالإضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد "الملا"، أن قطاع البترول والغاز فى مصر يسير بخطى ثابتة وفق خارطة طريق واضحة نحو تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة محلياً وكذلك المساهمة فى توفير إمدادات الطاقة على المستويين الإقليمى والدولي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الاستدامة.

كما أشاد الملا بحرص شركة بي.بى المستمر على دعم عملية بناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن استراتيجية تطوير وتحديث القطاع و برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بنسختيه الأولى والثانية، والذى ساهمت الشركة فيه بتقديم التدريب النظرى والعملى داخل وخارج البلاد للمشاركين المتميزين بالبرنامج.

ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة بى بى التزام الشركة بخططها للحفر وتنمية الآبار فى مصر مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود قطاع البترول المصرى فى مجال خفض الانبعاثات، وأشادوا بدور مصر الإقليمى والدولى المتنامى فى مجال الغاز الطبيعى، لافتين أيضا إلى مقومات مصر لتصبح مركز إقليمى للهيدروجين.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا قد حرص على عقد لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع مجموعة من المشاركين فى النسخة الثانية من البرنامج، المتواجدين حالياً فى مدينة مانشستر البريطانية ضمن برنامج التدريب المقدم من شركة بي.بى فى إطار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، حيث أكد على أهمية البرنامج فى صقل المهارات وتبادل الخبرات فضلاً عن التعرف على أفضل الممارسات العالمية التى يطبقها الشركاء الدوليين الاستراتيجيين للقطاع، وأشار إلى تطلعه للقاء المتدربين عقب انتهاء البرنامج.