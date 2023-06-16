التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً بتكلفة 2.1 مليار جنيه بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير "متابعة المواطن" على المستوى المحلي في محافظة المنوفية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، موضحة أن تقارير "متابعة المواطن" تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن تقرير "متابعة المواطن" في محافظة المنوفية خلال العام المالي (2022/21) يوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً في 5 قطاعات بتكلفة استثمارية كلية 2.1 مليار جنيه.

وأشار تقرير "متابعة المواطن" إلى أن أهم مؤشرات قياس الأداء المُنفذة في مُحافظة المنوفية خلال العام المالي (2022/21) تتضمن إنشاء وإحلال وتوسعة عدد 1319 فصل، وبلغ عدد المُستفيدين من مشروعات الصرف الصحي: 100 ألف مواطن، إلى جانب تركيب عدد 675 عامود إنارة، وتوفير 95 معدة نظافة، وبلغ أطوال الطرق المحلية التي تم رصفها وتطويرها 25كم، كما تم تطوير 3 كباري ري، وإنشاء 616 وحدة إسكان إجتماعي، ووصلت أطوال الترع التي تم تأهيلها وتبطينها: 35.3 كم، هذا بالإضافة لنتائج تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بمحافظة المنوفية، أشار تقرير "متابعة المواطن" أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني : القضاء التام على الجوع فقد تم تنفيذ 2 مشروع لتنمية الموارد المائية، تطوير ورفع كفاءة محطة رفع دير البركة، وإحلال وتجديد مجمعات شبكات مياه الصرف الزراعي، وبالنسبة للهدف الرابع: التعليم الجيد تم تنفيذ 70 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وإحلال وتوسعة 1319 فصل، وفيما يخص الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية فقد تم الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحي استفاد منها حوالي 100 ألف مواطن، واستفادة 15 قرية من خدمات الصرف الصحي هي (الأنجب –كفر السيد – السوالمية – كفر الشبع –إبشادي – شمنديل – مجريا – الخور – منشأة جريس – منقدي – كفر الغريب – شبرا قبالة – كفر السبع رجال – بني غريان – ميت سراج).

وأوضح التقرير أنه فيما يخص الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة فقد تم الانتهاء من 35 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، وتوريد وتركيب 675 عمود إنارة بمشتملاتها، وحول الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة تم إنشاء 616 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، 17 مشروعاً ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور، نتج عنها توفير معدات ومستلزمات متنوعة (سيارات إطفاء، أوناش، حنفيات حريق)، 28 مشروعاً ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية (منها تطوير المركز التكنولجي بمدينة الشهداء، إنشاء سوق نموذجي بقرية شنوان بمركز شبين الكوم)، إلى جانب الانتهاء من 12 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق في كافة المراكز بطول 25 كم، علاوة على الانتهاء من إنشاء وتطوير 3 كباري (كوبري مشاة على ترعة الباجورية بمركز الباجور، 2 كوبري ري على ترعتي مليج الشرقية والغربية بمركز شبين الكوم) وتطوير ورفع كفاءة طريق قليوب / القناطر /الباجور / شبين بطول 53 كم.

وتناول التقرير الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والانتاج المسؤولان حيث تم تنفيذ 12 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع بأطوال 35.3 كم، وبالنسبة للهدف الثالث عشر: العمل المناخي تم الانتهاء من 76 مشروعاً ضمن برنامج تحسين البيئة، والانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 4 حدائق في مراكز: تلا، الباجور، شبين الكوم، علاوة على تطوير 5 ميادين ببركة السبع (الوحدة المحلية، أحمد رشدي، المحكمة، المستشفى، التابعي)، توريد 95 معدة نظافة (قلابات، لوادر، حفارات).

وسلط تقرير مُتابعة المواطن الضوء على حصاد المشروعات المنتهية عام 21/2022 ضمن المرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة " في مُحافظة المنوفية حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 وحدات اجتماعية، 19 عمارة سكنية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 2 وحدة إسعاف، 15 وحدة صحية، 833 فصل دراسي، 86 مدرسة، 77 محطة مياه شرب، 20 مشروع صرف صحي، محطة معالجة، 39 برج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ (26 قرية)، 9 نقاط شرطة، وحدة إطفاء، 18 مكتب بريد، 6 مجمعات خدمات حكومية، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بأطوال 71 كم، إنشاء 23 مركز شباب، تطوير ورصف 3 طرق رئيسية، 5 أسواق، 2 موقف سيارات، 6 كباري ري، 6 محطات سكة حديد، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ (33 قرية).