شكرا لقرائتكم خبر عن الملا يستعرض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري مع رئيس شيفرون العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار المباحثات التي يعقدها لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية خلال البعثة التجارية للترويج للاستثمار الاخضر في لندن ، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج.

وتناول اللقاء مستجدات أنشطة الشركة في مصر وخططها لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها المختلفة للبحث عن الغاز والبترول ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، والذي تستثمر شركة شيفرون (القائم بالعمليات) في منطقة امتيازه بالاشتراك مع شركة إيني الإيطالية.

كما تم التطرق إلى موقف تنمية حقول الشركة بمنطقة شرق المتوسط والتعاون المشترك بين الجانبين للتعجيل بنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر من خلال مصانع اسالة الغاز و تصديره في اطار دورها الاقليمي كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعى .