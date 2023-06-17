شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قرارا لتحسين معيشة المواطنين فى موازنة العام المالى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف السياسة المالية في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو عام 2026/2027، وتعبئة الموارد من خلال تطبيق أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة للتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، ومن أهم مخصصات الأمان الاجتماعي بمشروع موازنة العام المالي المقبل.
1- زيادة مخصصات الأجور بمشروع الموازنة الجديدة إلى 470 مليار جنيه.
2- تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي.
3- تخصيص 691.5 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
4- 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
5- 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
6- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي.
7- 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
8- زيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
9- 31 مليار جنيه لتمويل برامج الدعم النقدي "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة".
10- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
11- 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف من المعاملين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى.
12- نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
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