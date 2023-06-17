شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 25.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 179.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 3.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 807.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 14.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 658.8 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 25.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 509.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 110.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 456.1 مليون جنيه، ثم "حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3" بحجم تداول 830.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 402.6 مليون جنيه، ثم "جي بي كوربوريشن"، بحجم تداول 65.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 391.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 158.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 349.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 118.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 311.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 17881.52 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.09% ليغلق عند مستوى 3466.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 5163.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 21542.81 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.53% ليغلق عند مستوى 4973.42 نقطة.