سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع «جريدة المال» سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

بلغ سعر الدولار اليوم في أمام الجنيه داخل فروع بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

تتيح فروع بنك القاهرة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في اخر التحديثات عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في اخر تحديث للعملات الأجنبية.

أظهرت اخر التحديثات على العملة الأمريكية وصول سعر الدولار ببنك CIB امام الجنيه 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببنك SAIB أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ووصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار على الموقع الإلكتروني لبنك بلوم، مقابل العملة المحلية المصري 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك كريدي أجريكول، على شاشات التداولات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في فروع بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.