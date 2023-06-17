تعرف على أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت، مع بداية التعاملات، عند مستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1945 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2594 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) أمس الجمعة بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.