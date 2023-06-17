أخبار الاقتصاد اليوم.. الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 17-6-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية

وزير المالية: الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥,٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥٪، موضحًا أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥٪ في السنوات الماضية إلى نحو ٦٥٪ خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال الوزير، في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي ٢,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع ١,٥٪؜ في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وزير التجارة يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى سان بطرسبرج

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بدورته الـ ٢٦ المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة ١٤-١٧ يونيو الجاري ، حيث تم عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف ولقاءات الأعمال.

واستهل وزير التجارة والصناعة لقاءاته أمس بعقد اجتماع مع السيد سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطري والصحة النباتية والتى يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية إلي روسيا الاتحادية ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية لتعزيز حركة التبادل التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

رئيس التنمية الصناعية يبحث مع غرفة صناعة مواد البناء سبل تطوير القطاع

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة مع عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد بمقر الهيئة لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء وقد حضر الاجتماع عددًا من قيادات الهيئة وكل من المهندس محمد خطاب و أحمد حافظ وكيلى الغرفة إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة أن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذى يعد من القطاعات الحيوية بما لهذه الصناعة من أهمية كبرى في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر وتطوير البنية التحتية كما تعد من القطاعات المساهمة في التصدير ..

مصلحة الضرائب: نقل تجارب وخبرات المصلحة للدول العربية الشقيقة

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب المصرية بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة، معربا عن ترحيبه بالوفد اليمني لوزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية في بلدهم الثاني مصر، قائلا إن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية والإصلاحات الضريبية التي تتم.

وأعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وإسهاماتهم في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي ، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية ، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية ، جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية رئيس مصلحة الضرائب اليمنية في ختام ورشة العمل والتعلم من الأقران خلال تبادل الخبرات مع مصر والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن " ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة