شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن زراعة الأقطان الطويلة وقصيرة التيلة الموسم الجارى فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل زراعة الأقطان طويلة التيلة في العديد من المحافظات، حيث بلغت مساحة الزراعات نحو 218.1 ألف فدان في العديد من المحافظات من الاقطان المصرية الممتازة وطويلة التيلة حتى تاريخ 13 يونيو الجارى ،مقارنة بزراعات بلغت 337.5 ألف فدان الموسم الماضى ، في حين تم الانتهاء من زراعة نحو 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات بنجاح ، بالتنسيق بين عدد من الجهات .. تعرف على كافة التفاصيل فى 10 معلومات .

1 – تصدرت محافظة كفر الشيخ الزراعات في مصر بنحو 61.8 ألف فدان .

2 – تصدرت الفيوم محافظات الصعيد وقطن جيزة 95 بنحو 15.3 ألف فدان .

3 – بلغت مساحات صنف جيزة 97 نحو 4139 فدان .

4 – بلغت زراعات جيزة 96 نحو 6800 فدان .

5 – بلغت مساحات جيزة 94 نحو 148.5 الف فدان .

6 – بلغت مساحات جيزة 86 نحو 24.4 الف فدان .

7 – بلغت اجمالى مساحات جيزة 95 نحو 26.46 ألف فدان .

8 – بلغ اجمالى محافظات الوجه البحرى نحو 191.5 الف فدان

9 – بلغ اجمالى وجه قبلى نحو 26.5 الف فدان .

10- أقل محافظة في الزراعة الوادى الجديد ب 25 فدان جيزة 95.