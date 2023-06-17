الاتجاهات المتوقعة للذهب في مصر والبورصة العالمية الفترة القادمة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية جديدة حول تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية ، وكذلك اتجاهات الأسواق خلال الفترة القادمة ، واستضاف الزميل إسلام سعيد مقدم النشرة الاقتصادية، سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب وخبير أسواق المعادن الثمينة.

وأكد أن السوق يشهد حالياً عودة الطلب على الذهب المشغول مقارنة بالفترة السابقة والتي كان يرتفع الطلب فيها على السبائك والجنيهات الذهب.

وشهدت أسعار الذهب الفورية تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي ليغلق منخفضاً عن سعر الافتتاح بفارق 3 دولار فقط، ولكنه سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 1924 دولار للأونصة، لينجو الذهب من هبوط كبير ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إن اجتماع البنك الفيدرالي فشل في اخراج الذهب من النطاق العرضي والذي يتحرك فيه الذهب منذ بداية شهر يونيو الجارى، ولكن استمرار تحركات الذهب العرضية تنذر بانفجار سعري قريب في أي من الاتجاهيين.

شهد هذا الأسبوع اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% - 5.25% للمرة الأولى بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة، وأشار البنك إلى استمرار محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف 2%.