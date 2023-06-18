شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز مساهم رئيسى في تطوير قرى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتتواصل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز وكانت أهم المعلومات كالتالى.

1-يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية.

2- منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها.

3- وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها .

4- هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعى الى 240 قرية من قرى المبادرة .

يذكرأنه تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالي 8 مليون وحدة سكنية خلال تسع سنوات بما يمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 42 عاماً) والتى بلغت أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً .

تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .