شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر وزن للسبيكة الذهب في مصر.. البداية من ربع جرام وتصل إلى كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حدوث طلب مرتفع على الذهب مؤخراً وتحرك الأسعار لمستويات قياسية، لجأت الشركات إلى إنتاج أوزان من السبائك والأطقم الذهب تكون في متناول المواطن، حيث طرحت بعض الشركات – نتحفظ على ذكر اسمها – سبائك أوزان تبدأ من جرام ثم 2.5 جرام، كما ظهرت إحدى الشركات لتعلن عن طرح سبيكة ذهب وزن ربع جرام لكن الموضوع لم يككل بالنجاح.

وترتفع أوزان السبائك الذهب والتي تبدأ بالترتيب من 1 جرام وصولاً إلى 1000 جرام، وتتراوح المصنعية بين 25 إلى 75 جنيها في كل جرام، وتختلف مصنعية السبائك من شركة إلى أخرى وهناك قاعدة شهيرة بشأن مصنعية السبائك، وهي كلما حدث ارتفاع في وزن السبيكة فإن المصنعية تنخفض والعكس صحيح.

وفيما يتعلق بحركة الأسعار، سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي، ولكن التحركات اتسمت بالهدوء والانخفاض التدريجي للأسعار، وذلك في ظل تذبذب حركة الذهب عالمياً بالإضافة إلى استقرار في الأوضاع المحلية ساعدت على تراجع الطلب على الذهب وبالتالي انعكس على ضعف الأسعار.

الطلب القوي على الذهب انتهى بعد أن شهد تراجع تدريجي منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، والآن تشهد أسواق الذهب طلب متوسط وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.تراجع أسعار الذهب الذي شاهدناه هذا الأسبوع يرجع إلى عدد من العوامل في السوق المحلي ساهمت في هذا بالإضافة بالطبع إلى التغيرات في السوق العالمي.

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2583 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6457 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12919 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25830 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 51660 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 80330 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 129150 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 258300 جنيه.

مصلحة الجمارك المصرية أعلنت عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

التوقعات تشير إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة. ليساهم هذا في دعم المعروض المحلي لمواجهة الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهبية.