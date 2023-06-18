سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 18-6-2023، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العربية والإسلامية والمصرية والأجنبية المختلفة.

عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة الحكومي أمام نظيره في السوق المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار داخل فروع بنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بينما بيّن آخِر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل المصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ شراء وبيع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.85 جنيه، و30.95 جنيه، على الترتيب.

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وجاء سعر الدولار على شاشات تداولات بنك بلوم أمام العملة المحلية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي أمام عملة مصر المحلية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.