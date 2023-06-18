شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 18 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه، خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 18006 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3297 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 21734 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7542 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 3523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 5239 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.31% ليصل إلى مستوى 5138 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم المالية القابضة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.8 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) عدد 42.2 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 310 ألف سهم، 14 مليون سهم، 1315 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون عدد مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومستشفى النزهة الدولي عدد 250 ألف سهم، 58 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المشروعات الصناعية والهندسية 3.4 مليون سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 3.6 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.34%، وشراء الثانية 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.14%.

في سياق آخر أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر، وتعيين مستشار مالي مستقل من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة، وشركة أوراسكوم المالية البابضة.

في سياق منفصل قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف استثمارات قد تصل إلى حوالي 800 مليون جنيه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ذلك تخطط شركة إيديتا إلى زيادة رأس المال شركة فانس فود، التي تم الاستحواذ عليها بحوالي 400 مليون جنيه.